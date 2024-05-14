На выставке-форуме «Россия» начинается программа «Москва — молодежная столица»

На Международной выставке-форуме «Россия» начинается молодежная программа, которая продлится в течение месяца. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

На площадке состоятся встречи с представителями юношеских объединений. Также в программу включены концерты, мастер-классы, лекции и танцевальные флешмобы.

«С 14 мая по 12 июня десятки событий в пространстве столицы будут посвящены инициативам и возможностям для подрастающего поколения», — пояснила Сергунина.

Одной из участниц тематических сессий станет руководитель проекта «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина, которая расскажет о перспективных направлениях, доступных для профессионального развития юных горожан.

Гости выставки также смогут посетить творческую встречу с кинорежиссером, заслуженным деятелем искусств России Дмитрием Астраханом.

