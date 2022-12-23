На ВДНХ с 2 по 8 января пройдет новогодний фестиваль для всей семьи
Исторический парк «Россия – Моя История» на ВДНХ подготовил бесплатную новогоднюю программу с мастерскими подарков, экскурсиями и мультимедийным шоу-спектаклем, москвичи смогут посетить праздничный фестиваль с 2 по 8 января.
Отмечается, что кульминацией программы станет уникальное мультимедийное и световое шоу, в котором зрители в режиме реального времени смогут управлять сюжетом с помощью гаджетов. Так, в новогодние праздники на площадке парка «Россия – Моя История» пройдет премьера детского интерактивного шоу-спектакля «Герои спасают Новый год». Его сценарий рассказывает о главных героях, которые пытаются спасти мир от стихийных бедствий. Показы спектакля пройдут с 3 по 7 января включительно.
При этом горожане также смогут принять участие в новогодних воркшопах и сделать своими руками поделки из фетра, расписные пряники и елочные шары, а также сделать рождественский венок и мини-композиции из живой ели. Подчеркивается, что все материалы будет предоставлять организатор. По словам управляющего директора Фонда гуманитарных проектов Ивана Есина, по просьбам москвичей была продлена выставка-погружение «Петр Первый. Рождение империи». Также он отметил, что всего будет проведено 10 мастер-классов.
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