Московский зимний музыкальный фестиваль пройдёт в «Зарядье»

Первый Московский зимний музыкальный фестиваль откроется 20 декабря в концертном зале «Зарядье». Основная тема масштабного проекта – сюжеты сказок, которые послужили основой для целого ряда шедевров мировой музыки. Волшебную линию дополнят джазовое и барочное направления, а также премьеры новых проектов и сочинений. Всего в программе фестиваля значатся 22 концерта.

Так, на 27 декабря намечено дебютное исполнение нового сочинения советского и российского композитора Владимира Мартынова «Рождественский Вертеп».