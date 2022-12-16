Московский зимний музыкальный фестиваль пройдёт в «Зарядье»
Первый Московский зимний музыкальный фестиваль откроется 20 декабря в концертном зале «Зарядье». Основная тема масштабного проекта – сюжеты сказок, которые послужили основой для целого ряда шедевров мировой музыки. Волшебную линию дополнят джазовое и барочное направления, а также премьеры новых проектов и сочинений. Всего в программе фестиваля значатся 22 концерта.
Так, на 27 декабря намечено дебютное исполнение нового сочинения советского и российского композитора Владимира Мартынова «Рождественский Вертеп».
В этом произведении соединились канонические произведения отечественной православной традиции, фольклора и современной музыки. На сцене «Зарядья» вступят OpenSound Orchestra, вокальный ансамбль Интрада и ансамбль «Сирин».
Теме Рождества Христова также посвящен концерт «Иосиф Бродский. Рождественские стихи». В этот вечер прозвучат стихи нобелевского лауреата по литературе, а также музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов.
Литературно-музыкальная программа «Двенадцать месяцев» на основе сказок будет представлена Российским национальным оркестром и артистом Антоном Шагиным. В симфоническом спектакле «Руслан и Людмила» примут участие актёры Дарья Мороз и Игорь Миркурбанов. Солистов балета Большого театра можно будет увидеть в мультижанровом проекте «Спящая красавица».
В торжественном открытии фестиваля примут участие Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина, а также четверо оперных солистов. Специальным гостем программы станет «Терем-квартет» - музыкальный коллектив русских народных инструментов из Санкт-Петербурга, исполняющий музыку в стиле классический кроссовер.
Финальным аккордом первого сезонного фестиваля в истории зала «Зарядье» станет яркая программа, в которой гармонично сочетаются жизнерадостная Первая симфония Сергея Прокофьева, Первый фортепианный концерт Жозефа Мориса Равеля, а также «Шехеразада» Николая Римского-Корсакова. Произведения исполнит Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+8 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 393 / сут.
- Московский зимний музыкальный фестиваль пройдёт в «Зарядье»
- В Китае заявили, что пределом отношений с Россией являются поставки оружия
- Аксенов назвал лицемерной и позорной резолюцию ООН о нарушении прав человека в Крыму
- Twitter заблокировал аккаунты нескольких писавших о Маске журналистов
- Кличко сообщил о взрывах в трех районах Киева
- Медведев: НАТО де-факто объявила России гибридную войну
- Блинкен заявил, что ЧВК «Вагнер» мешает миротворцам ООН в Африке
- Вертолет Ми-8 разбился в Бурятии, погибли три человека. Видео
- СМИ: Российским компаниям предложили разрешить использовать нелицензионные программы
- Росбанк остановил операции в долларах, евро и дирхамах из-за санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru