Московский зимний музыкальный фестиваль пройдёт в «Зарядье»

Первый Московский зимний музыкальный фестиваль откроется 20 декабря в концертном зале «Зарядье». Основная тема масштабного проекта – сюжеты сказок, которые послужили основой для целого ряда шедевров мировой музыки. Волшебную линию дополнят джазовое и барочное направления, а также премьеры новых проектов и сочинений. Всего в программе фестиваля значатся 22 концерта.

Так, на 27 декабря намечено дебютное исполнение нового сочинения советского и российского композитора Владимира Мартынова «Рождественский Вертеп».

Фото: пресс-служба зала «Зарядье»

В этом произведении соединились канонические произведения отечественной православной традиции, фольклора и современной музыки. На сцене «Зарядья» вступят OpenSound Orchestra, вокальный ансамбль Интрада и ансамбль «Сирин».

Теме Рождества Христова также посвящен концерт «Иосиф Бродский. Рождественские стихи». В этот вечер прозвучат стихи нобелевского лауреата по литературе, а также музыкальные произведения русских и зарубежных композиторов.

Литературно-музыкальная программа «Двенадцать месяцев» на основе сказок будет представлена Российским национальным оркестром и артистом Антоном Шагиным. В симфоническом спектакле «Руслан и Людмила» примут участие актёры Дарья Мороз и Игорь Миркурбанов. Солистов балета Большого театра можно будет увидеть в мультижанровом проекте «Спящая красавица».

Фото: пресс-служба зала «Зарядье»

В торжественном открытии фестиваля примут участие Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина, а также четверо оперных солистов. Специальным гостем программы станет «Терем-квартет» - музыкальный коллектив русских народных инструментов из Санкт-Петербурга, исполняющий музыку в стиле классический кроссовер.

Финальным аккордом первого сезонного фестиваля в истории зала «Зарядье» станет яркая программа, в которой гармонично сочетаются жизнерадостная Первая симфония Сергея Прокофьева, Первый фортепианный концерт Жозефа Мориса Равеля, а также «Шехеразада» Николая Римского-Корсакова. Произведения исполнит Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина.

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Фото: пресс-служба зала «Зарядье»
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