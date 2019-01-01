На ВДНХ отметят 130-летие скульптора Веры Мухиной

1 июля, в день 130-летия со дня рождения выдающегося советского скульптора Веры Мухиной, на ВДНХ состоится бесплатная лекция «Вера Мухина: до и после «Рабочего и колхозницы».

Встреча пройдет в лектории павильона-постамента скульптуры «Рабочий и колхозница». Гости узнают об истории и идее создания легендарного монумента, который стал узнаваемым символом страны во всем мире.

Лекцию проведёт историк и исследователь ВДНХ, куратор, журналист, автор первого в современной истории «Путеводителя по ВДНХ» Павел Нефедов. Он расскажет о судьбе Веры Мухиной, надолго связанной с главной выставкой страны.

Добавим, что сегодня уникальность композиции «Рабочий и колхозница» в том, что павильон, над которым она возвышается, стал популярным культурно-образовательным пространством. Внутри него проходят события Летней и Зимней образовательных программ ВДНХ, концерты «Музыка на крыше», а также регулярные выставки. В скором времени откроются две новые экспозиции в рамках проекта «Резидент».

