Загрутдинов: На южном участке МСД идут работы по монтажу пролетного строения
Эстакада – съезд на МСД в сторону Нижегородской улицы – готова почти на две трети, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Ведутся работы по устройству пролетного строения», - сказал Загрутдинов.
Эстакаду строят на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта. Она войдет в южный участок Московского скоростного диаметра.
Протяженность эстакады составит 436 метров. Движение транспорта будет организовано в одном направлении.
Южный участок МСД пройдет от Варшавского шоссе до шоссе Энтузиастов. С его вводом будут соединены четыре округа столицы: Восточный, Юго-Восточный, Южный и Юго-Западный, где проживает больше 2,5 миллионов человек. МСД улучшит дорожную обстановку, поскольку будут организованы въезды и выезды с проспектов и улиц 22 районов Москвы.
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