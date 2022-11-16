Загрутдинов: На южном участке МСД идут работы по монтажу пролетного строения

Эстакада – съезд на МСД в сторону Нижегородской улицы – готова почти на две трети, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.



«Ведутся работы по устройству пролетного строения», - сказал Загрутдинов.



Эстакаду строят на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта. Она войдет в южный участок Московского скоростного диаметра.



Протяженность эстакады составит 436 метров. Движение транспорта будет организовано в одном направлении.

Южный участок МСД пройдет от Варшавского шоссе до шоссе Энтузиастов. С его вводом будут соединены четыре округа столицы: Восточный, Юго-Восточный, Южный и Юго-Западный, где проживает больше 2,5 миллионов человек. МСД улучшит дорожную обстановку, поскольку будут организованы въезды и выезды с проспектов и улиц 22 районов Москвы.

