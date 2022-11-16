Загрутдинов: На южном участке МСД идут работы по монтажу пролетного строения

Эстакада – съезд на МСД в сторону Нижегородской улицы – готова почти на две трети, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Ведутся работы по устройству пролетного строения», - сказал Загрутдинов.

Эстакаду строят на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта. Она войдет в южный участок Московского скоростного диаметра.

Протяженность эстакады составит 436 метров. Движение транспорта будет организовано в одном направлении.

Южный участок МСД пройдет от Варшавского шоссе до шоссе Энтузиастов. С его вводом будут соединены четыре округа столицы: Восточный, Юго-Восточный, Южный и Юго-Западный, где проживает больше 2,5 миллионов человек. МСД улучшит дорожную обстановку, поскольку будут организованы въезды и выезды с проспектов и улиц 22 районов Москвы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Департамент строительства города Москвы
ТЕГИ:Эстакада
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры