На Урале начальника ГИБДД судят за взятку стройматериалами

В Свердловской области отдали под суд бывшего руководителя Государственной инспекции безопасности движения города Сухой Лог Константина Калугина. Слушания начнутся 8 мая, сообщает URA.RU со ссылкой на городской суд.

Бывшего высокопоставленного полицейского обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, использование их вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности.

Изначально Калугину вменяли получение взятки. По версии следствия, предприниматель должен был поставить ему стройматериалы за обещание закрыть его дело о перегрузе машины. Начальника городской ГИБДД задержали в тот момент, когда он пришел получать обещанное вознаграждение.

Позднее Калугину было объявлено неполное служебное соответствие, его уволили из органов внутренних дел.

