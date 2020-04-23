На Урале начальника ГИБДД судят за взятку стройматериалами
В Свердловской области отдали под суд бывшего руководителя Государственной инспекции безопасности движения города Сухой Лог Константина Калугина. Слушания начнутся 8 мая, сообщает URA.RU со ссылкой на городской суд.
Бывшего высокопоставленного полицейского обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, использование их вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности.
Изначально Калугину вменяли получение взятки. По версии следствия, предприниматель должен был поставить ему стройматериалы за обещание закрыть его дело о перегрузе машины. Начальника городской ГИБДД задержали в тот момент, когда он пришел получать обещанное вознаграждение.
Позднее Калугину было объявлено неполное служебное соответствие, его уволили из органов внутренних дел.
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