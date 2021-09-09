На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за коронавируса

Жители одного из сел Львовской области Украины пожаловались на действия сотрудников кладбища из-за захоронений, появившихся на чужих огородах. Об этом сообщает «Украина 24».

Местная жительница Ирина Ривак рассказал телеканалу, что решила выйти на свой участок после карантина из-за коронавируса, но вместо урожая обнаружила могилы.

«Был карантин, да, мы не ходили, а пришли весной… Приходим, а тут нас такой ждет сюрприз», — поделилась женщина.

Как выяснилось, участки, за счет которых администрация кладбища расширила свою территорию, в 1990-х годах были отданы незрячим, а в 2008-м их владельцы начали приватизацию земли и создали кооператив, пишет «Свободная пресса».

Председатель кооператива Наталья Ониськив пояснила, что право собственности владельцы огородов получили только летом, когда на участках уже появились захоронения.

По словам директора кладбища Ярослава Мартынова, из-за коронавируса он оказался в безвыходном положении — умерших было негде хоронить. Сейчас захоронения на спорной территории приостановили, по факту происшествия начато уголовное производство, отмечает РЕН ТВ.

