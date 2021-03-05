На Украине планируют разрешить второе гражданство

Украина планирует разрешить жителям страны иметь второе гражданство, за исключением российского. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Что касается двойного гражданства. Я являюсь последовательным сторонником этой идеи. Мы работаем с депутатами над соответствующими законодательными изменениями», — цитирует РИА Новости главу МИД.

В частности, украинцы смогут одновременно быть гражданами Украины и стран-членов Евросоюза, отмечает RT. При этом Россия как «страна-агрессор» не входит в список разрешенных государств.

Как отметил Кулеба, власти разрешат двойное гражданство со странами, которые «не несут никакой угрозы».

Сейчас на Украине действует единое гражданство. Однако в январе в Верховную раду был внесен законопроект о двойном гражданстве. Тогда утверждалось, что украинцы смогут оформлять гражданство России, но в этом случае их права на территории Украины будут ограничены, напоминает РИА ФАН.

