На учительницу, которая била своих подопечных, завели уголовное дело

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении педагога московской коррекционной школы 2124, которая била своих подопечных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По данным агентства, мать 11-летнего мальчика обратилась в полицию с заявлением на учительницу, которая жестоко относилась к ее ребенку и не выполняла свои служебные обязательства. ОМВД России по Таганскому району Москвы возбудили уголовное дело по 156 статье уголовного кодекса "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

В настоящий момент женщина уволена и находится под подпиской о невыезде. Ранее в сети появилось видео, где женщина толкает и бьет детей за то, что они недобросовестно учились.





