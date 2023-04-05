На участие в конкурсе «Лидеры России» подали заявки более 17 тысяч человек
5 апреля 202316:14
На участие в новом сезоне конкурса «Лидеры России» в первые сутки было принято более 17 тысяч заявок, заявил гендиректор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров. Его слова приводит РИА Новости.
«Интерес к конкурсу не падает, остается высоким», - сказал Комиссаров.
Пятый сезон кадрового конкурса, организованного президентской платформой , был запущен во вторник, 4 апреля.
Ранее стали известны победители первого в этом году хакатона серии Tender Hack, сообщает «Радиоточка НСН».
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5 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru