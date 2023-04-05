На участие в конкурсе «Лидеры России» подали заявки более 17 тысяч человек

На участие в новом сезоне конкурса «Лидеры России» в первые сутки было принято более 17 тысяч заявок, заявил гендиректор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров. Его слова приводит РИА Новости.

«Интерес к конкурсу не падает, остается высоким», - сказал Комиссаров.

Пятый сезон кадрового конкурса, организованного президентской платформой , был запущен во вторник, 4 апреля.

Ранее стали известны победители первого в этом году хакатона серии Tender Hack, сообщает «Радиоточка НСН».

