На участие в чемпионате ArtMasters поступило более 5 тыс. заявок

На участие в чемпионате творческих компетенций ArtMasters подано более 5 тысяч заявок из разных регионов РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили агентству в пресс-службе организатора соревнования, прием заявок продлится до 11 августа.

Второй этап чемпионата должен состояться с 17 по 28 августа. На этом этапе пройдут онлайн-тестирования, по итогам которых будут отобраны лучшие конкурсанты по каждой из 16 компетенций. Финал запланирован с 12 по 15 октября.

Отмечается, что заявку на участие может подать любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет. Среди компетенций, в частности, художник по костюму, геймдизайнер, сценограф и прочие творческие профессии.

Чемпионат ArtMasters организован при поддержке Фонда президентских грантов, Минобрнауки РФ, Минкультуры РФ, Минпросвещения РФ и московского правительства. Для призеров конкурса предусмотрены премии от 150 тыс. до 500 тыс. рублей, которые можно будет направить на образовательные цели или покупку необходимых инструментов для профессионального развития.











