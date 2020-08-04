На участие в чемпионате ArtMasters поступило более 5 тыс. заявок
На участие в чемпионате творческих компетенций ArtMasters подано более 5 тысяч заявок из разных регионов РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщили агентству в пресс-службе организатора соревнования, прием заявок продлится до 11 августа.
Второй этап чемпионата должен состояться с 17 по 28 августа. На этом этапе пройдут онлайн-тестирования, по итогам которых будут отобраны лучшие конкурсанты по каждой из 16 компетенций. Финал запланирован с 12 по 15 октября.
Отмечается, что заявку на участие может подать любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет. Среди компетенций, в частности, художник по костюму, геймдизайнер, сценограф и прочие творческие профессии.
Чемпионат ArtMasters организован при поддержке Фонда президентских грантов, Минобрнауки РФ, Минкультуры РФ, Минпросвещения РФ и московского правительства. Для призеров конкурса предусмотрены премии от 150 тыс. до 500 тыс. рублей, которые можно будет направить на образовательные цели или покупку необходимых инструментов для профессионального развития.
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