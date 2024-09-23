На трассе М-11 «Нева» запустили движение грузовиков в беспилотном режиме

Движение грузовиков в беспилотном режиме запустили на трассе М-11 «Нева». Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что старт движению дал вице-премьер Виталий Савельев по видеосвязи с проходящего в Москве форума «Цифровая транспортация».

Как уточнили в Минтрансе, полностью беспилотные грузоперевозки открыты по всей трассе «Нева».

Ранее стало известно, что до конца 2024 года для беспилотных грузовых автомобилей будет действовать бесплатный проезд по трассе М-11, напоминает RT.

