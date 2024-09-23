На трассе М-11 «Нева» запустили движение грузовиков в беспилотном режиме
23 сентября 202410:52
Движение грузовиков в беспилотном режиме запустили на трассе М-11 «Нева». Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство отмечает, что старт движению дал вице-премьер Виталий Савельев по видеосвязи с проходящего в Москве форума «Цифровая транспортация».
Как уточнили в Минтрансе, полностью беспилотные грузоперевозки открыты по всей трассе «Нева».
Ранее стало известно, что до конца 2024 года для беспилотных грузовых автомобилей будет действовать бесплатный проезд по трассе М-11, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru