На торги в Москве выставили 100 машино-мест в Люблине
В Москве на торги выставлено сто машино-мест на многоуровневой наземной стоянке в Юго-Восточном административном округе столицы, сообщил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, удобные и безопасные парковки пользуются спросом у москвичей, проживающих в районах с плотной многоэтажной застройкой.
«На открытые аукционы выставлено 100 парковочных мест в районе Люблино. Объекты площадью от 11,6 до 16,3 квадратного метра располагаются в многоуровневом наземном паркинге. Торги пройдут 7 и 14 июня», – уточнил глава департамента.
Стоянка находится напротив жилого квартала по адресу: Краснодарский проезд, дом 8. Рядом с ней находятся автомойка, автозаправочная станция, шиномонтаж и автосервис. Парковка обеспечивает удобный выезд к основным дорогам микрорайона.
Заявочные кампании завершатся 1 и 8 июня. Онлайн-торги пройдут на площадке «Росэлторг». Принять участие в них могут все желающие. Для этого потребуются регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru