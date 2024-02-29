На тестовом голосовании проверят работоспособность систем при высокой нагрузке

На тестовом голосовании перед выборами президента России, которое пройдет в Москве 2 марта, специалисты проверят работоспособность систем при высокой нагрузке. Об этом сообщет АГН «Москва».

Разработчики проверят готовность системы к грядущим выборам, а москвичи ответят на важный для города вопрос: нужно ли вырубать тополя, чтобы избавиться от пуха. В ходе теста также проверят скорость обновления информации, удобство интерфейса и процедур онлайн-голосования и голосования через терминалы для пользователей.

«На некоторых участках дополнительно проведут стресс-тест, чтобы отработать порядок действий в экстренной ситуации. Для этого на время специально отключат связь или электричество. Непрерывность процесса голосования на участках обеспечивается за счет дополнительных устройств с SIM-картой и автономным питанием», - также отмечается в материале.

Тестовое онлайн-голосование будет доступно с 10:00 до 14:00 2 марта на странице elec.mos.ru. Для того чтобы принять в нем участие, потребуется постоянная регистрация и полная учетная запись на mos.ru, а возраст участников голосования должен быть от 18 лет.

