На Светлану Лободу в России подали в суд и требуют денег
27 января 202317:35
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+7 164 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 876 / сут.
- В КНДР пожелали России сжечь дотла военную технику Запада
- В бундестаге потребовали уволить главу МИД Бербок после слов о войне против России
- Захарова призвала МАГАТЭ оценить действия Киева по хранению боеприпасов на АЭС
- Собянин: Сохранение архитектурного облика столицы – одна из важных задач служб города
- На Светлану Лободу в России подали в суд и требуют денег
- В Германии отменили выступление группы Pantera из-за нацистского лозунга
- СМИ: в Челябинской области нашли свалку из цинковых гробов
- Власти Абхазии ввели запретные зоны для полётов
- Экс-постпред при ЕС Чижов предрек усиление давления Запада на Сербию по Косово
- Захарова: миссия ОДКБ может быть оперативно развернута в Армении
27 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru