На совещании с главой Крыма из шкафа неожиданно вышел человек

В пресс-службе ведомства заявили, что это вовсе «не шкаф-купе, а дверь в соседний рабочий кабинет», из которого вышел первый заместитель главы Службы автомобильных дорог Крыма.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео с совещания по реализации инфраструктурных проектов в республике Крым, которое проводил глава региона Сергей Аксенов. Когда выступал министр транспорта республики Евгений Исаков на заднем плане из якобы шкафа-купе «вышел» неизвестный человек.

