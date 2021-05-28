На совещании с главой Крыма из шкафа неожиданно вышел человек
В министерстве транспорта Крыма объяснили видео с человеком, который во время совещания «вышел из шкафа», сообщает РИА Новости.
В пресс-службе ведомства заявили, что это вовсе «не шкаф-купе, а дверь в соседний рабочий кабинет», из которого вышел первый заместитель главы Службы автомобильных дорог Крыма.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео с совещания по реализации инфраструктурных проектов в республике Крым, которое проводил глава региона Сергей Аксенов. Когда выступал министр транспорта республики Евгений Исаков на заднем плане из якобы шкафа-купе «вышел» неизвестный человек.
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