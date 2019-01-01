На следующей неделе в Москву придёт летняя жара

Москвичей на следующей неделе ожидает до 24°С тепла. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он объяснил, что скандинавский антициклон, следующий со стороны Балтики, накроет Центральную Россию.

«Его ядро накроет Москву. Всю неделю в городе будет шикарная погода», — приводит слова синоптика РИА Новости.

Отмечается, что в Москве будет от +19 до +24°С. Однако ночью всё ещё будет прохладно – от +5°С до 10°С

