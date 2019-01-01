На шествии «Бессмертного полка» в Москве ожидается около миллиона человек

Участие в акции памяти «Бессмертный полк», которая пройдёт в столице 9 мая, примет около миллиона человек. Как пишет ТАСС, об этом сообщил руководитель исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской. По его словам, к шествию могут присоединиться не только родственники ветеранов Великой Отечественной войны, а также потомки тех, кто потерял родных и близких в других вооруженных конфликтах с участием России.

Отмечается, что в этом году к шествию «Бессмертного полка» присоединяться более ста стран. Памятные акции уже прошли в Копенгагене, Риме, Стамбуле, Нью-Йорке, Манчестере, Женеве и других городах. К слову, в 2019-ом акция «Бессмертный полк» впервые прошла на Аляске, в городе Анкоридж, а также в Гонконге, отмечает RT.

История «Бессмертного полка» началась в 2007 году в Тюмени. С 2015-го акция официально стала общероссийской.

Ранее НСН сообщала, что социaльный интерaктивный проект #ЖИТЬ (жить.рф) третий год подряд в преддверии Дня Победы зaпускaет сервис «Бессмертный полк онлaйн». Он дaет возможность получить уникaльный, специaльно создaнный видеоклип с виртуaльным учaстием родственникa-ветерaнa Великой Отечественной войны.

