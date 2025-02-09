На севшем на мель на Сахалине китайском балкере две пробоины

Как сообщили в Морспасслужбе, по информации от капитана, балкер получил две пробоины в балластных танках. Также Морспасслужбой был проведен осмотр акватории, следов разлива нефтепродуктов и загрязнения акватории не обнаружено, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мазута в качестве груза на балкере An Yang 2, севшем на мель на Сахалине, нет, судно загружено 1 000 тонн угля.

15 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение российские танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Один моряк погиб, 27 спасли, при этом в Черное море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Президент РФ Владимир Путин назвал это происшествие одним из самых серьезных вызовов в области экологии за последние годы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

