На Сахалине ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

В Сахалинской области вводят обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.

По ее словам, иммунизация необходима в первую очередь для граждан из групп риска, а также сотрудникам сфер образования, здравоохранения, социального обслуживания, торговли, салонов красот, фитнес-клубов, предприятий общественного питания, транспорта, музеев, театров и кинотеатров.

Сообщается также, что старт иммунизации объявлен на понедельник.