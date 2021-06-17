На Сахалине ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

В Сахалинской области вводят обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.

По ее словам, иммунизация необходима в первую очередь для граждан из групп риска, а также сотрудникам сфер образования, здравоохранения, социального обслуживания, торговли, салонов красот, фитнес-клубов, предприятий общественного питания, транспорта, музеев, театров и кинотеатров.

Сообщается также, что старт иммунизации объявлен на понедельник.

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Фунтусова отметила, что это необходимая мера в сложившихся условиях, так как по числу заболевших регион находится на восьмом месте в России.

Ранее глава Общественного совета при МВД РФ, доктор юридических наук Анатолий Кучерена заявил, что принятые главным санитарным врачом Москвы меры по вакцинации законны и юридически обусловлены. «В текущей ситуации решение главного санитарного врача безусловно оправданное и актуальное», - сказал Кучерена, отметив, что отказ от вакцинации может нести угрозу для окружающих людей.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВакцинацияСахалинКоронавирусВакцина
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