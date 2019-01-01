На Сахалине стартовал проект «Диспансеризация на колесах»

Проект «Диспансеризация на колесах» начал работу на Сахалине. В эту пятницу мобильный медицинский кабинет начал работу в центре Южно-Сахалинска. Все желающие получили возможность пройти профилактический осмотр, который предусмотрен на первом этапе диспансеризации. Работу выездного медкабинета проверил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. Пользуясь случаем, он прошел медицинский осмотр, измерил пульс, а также артериальное давление.

Отмечается, что в рамках первого выезда отправились два мобильных комплекса. Один представляет собой передвижной рентген-кабинет. Во втором комплексе прием горожан провёл терапевт, а также работала мини-лаборатория.

Пока комплексы работают в пределах Южно-Сахалинска и будут выезжать к населению 2-3 раза в неделю. Между тем, в конце июня по инициативе руководства региона в сахалинских поликлиниках введен единый день диспансеризации. Пройти профилактический медосмотр теперь можно по средам с 17 до 20 часов и в субботу – с 9 до 15.

