Чиновника на Сахалине уволили за японскую карту Курил
Правительство Сахалина уволило сотрудника регионального агентства по рыболовству, который использовал карту, где Курильские острова были изображены как территория Японии, сообщает пресс-служба местного правительства.
Отмечается, что чиновник лишился работы сразу после заседания рабочей группы по поддержке предпринимательства в Сахалинской области. На презентации была использована карта из японского информационного интернет-ресурса, на которой Курильские острова были окрашены в тот же цвет, что и японский остров Хоккайдо.
Ошибку сотрудника расценили, как недопустимую халатность, напомнив, что неприкосновенность государственной границы России закреплена в конституции, а любые намеки на её искажение категорически неприемлемы. Глава региона Валерий Лимаренко заявил, что за подобное необходимо наказывать самым строгим образом.
В итоге виновными были признаны сотрудник регионального агентства по рыболовству, допустивший картографическую ошибку, и его руководитель Иван Радченко, которому объявили выговор.
Япония давно заявляет о своих правах на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция России состоит в том, что острова стали частью состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ не должен подвергаться сомнению.
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