На реконструкцию липецкого кинотеатра «Октябрь» выделят миллиард рублей

Около 450 миллионов рублей дополнительно выделено из федерального бюджета на реконструкцию бывшего липецкого кинотеатра «Октябрь», сообщил вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых.

Так, всего в 2023 году на этот объект будет направленно 949 млн рублей.

При этом проект рассчитан на несколько лет, к июлю следующего года необходимо завершить работы на фасаде здания и благоустроить прилегающую территорию.

По проекту новый дворец молодежи превратится в многофункциональный концертный зал.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:РеконструкцияКинотеатр
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