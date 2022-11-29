На реконструкцию липецкого кинотеатра «Октябрь» выделят миллиард рублей
Около 450 миллионов рублей дополнительно выделено из федерального бюджета на реконструкцию бывшего липецкого кинотеатра «Октябрь», сообщил вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых.
Так, всего в 2023 году на этот объект будет направленно 949 млн рублей.
При этом проект рассчитан на несколько лет, к июлю следующего года необходимо завершить работы на фасаде здания и благоустроить прилегающую территорию.
По проекту новый дворец молодежи превратится в многофункциональный концертный зал.
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