На пресс-конференции НСН обсудят увеличение штрафов для автомобилистов

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Наказание за скорость: Зачем поднимают штрафы для автомобилистов?»

Минюст опубликовал дополнения в проект нового КоАП, направленные на ужесточение наказаний для нарушителей ПДД. В частности, предлагается увеличить штрафы за превышение скорости и ввести новые. Так, за превышение на 20-40 км/ч штраф возрастёт в 6 раз до трёх тысяч рублей, на 40-60 км/ч до четырёх тысяч рублей, а на 60 км/ч штраф составит пять тысяч рублей. Кроме того, срок привлечения к административной ответственности будет увеличен до одного года. В Государственной думе сообщили, что подобные изменения вызывают вопросы, так как статистики по увеличению числа штрафов нет. Минюст, в свою очередь, планирует также расширить список штрафов в новом КоАПе, которые можно будет оплатить со скидкой, до 60% от всего количества предусмотренных штрафов и в итоге из 1666 предусмотренных составов административных правонарушений скидка распространится более чем на тысячу.

Участники пресс-конференции:

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова;

Заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов;

Генеральный директор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский.

