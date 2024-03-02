На портале госуслуг запустили сервис подачи исков в суды

Подача исков в суды стала доступна через Единый портал госуслуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебного департамента при Верховном суде.

Как отметили в ведомстве, в феврале на платформе появился сервис подачи в суды общей юрисдикции документов в рамках гражданского и административного процессуального законодательства, разработанный департаментом. Направить заявление в суд из личного кабинета на «Госуслугах» можно во все учреждения общей юрисдикции, а также мировым судьям, подключенным к модулю «Электронное правосудие».

Для подачи обращения в суд через портал следует заполнить сведения о сторонах и деле, суде, приложить файл заявления в формате pdf с возможностью копирования текста. Пользователь должен использовать подтвержденную учетную запись физлица в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), или же документы следует заверить усиленной квалифицированной электронной подписью.

Кроме того, судебный департамент и Минцифры готовят мероприятия для возможности подачи через «Госуслуги» документов в рамках уголовного и арбитражного судопроизводств.

Ранее на портале госуслуг запустили сервис проверки подлинности и действительности паспорта, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

