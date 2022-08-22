На Поклонной горе состоялось торжественное поднятие флага России

Церемония поднятия флага России состоялась на Поклонной горе, почетное право поднять триколор получили десять лучших учеников кадетского корпуса имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Мероприятие прошло 22 августа в 7:00 возле монумента Победы и продолжило череду торжеств по случаю празднования Дня Государственного флага России.

Кроме того, рано утром в парке началась серия флешмобов, у монумента Победы состоялся первый из них — «Россия объединяет». В рамках флешмоба 200 волонтеров развернули российский флаг, 90 частей полотна было привезено из различных регионов страны, и на каждой частице флага местные жители написали теплые слова и добрые пожелания.

Главные события программы Дня Государственного флага в Москве пройдут на Поклонной горе. Также праздник пройдет на ВДНХ, в столичных парках, библиотеках, музеях и галереях, во дворцах творчества и культурных центрах. Праздничный день завершится большим концертом звезд эстрады на Поклонной горе и вечерним фейерверком.

