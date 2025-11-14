На певца Александра Серова подали в суд
14 ноября 202507:59
Касающийся воспитания детей иск подали в суд на певца Александра Серова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные и иные материалы.
По данным агентства, заявление против Серова было зарегистрировано в суде в Москве 7 ноября. Речь идет о спорах, связанных с воспитанием детей.
Александру Серову 74 года, певец имеет звание Народного артиста России. По информации сервиса «БИР-Аналитик», у исполнителя есть ИП, основной вид его деятельности - «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений», пишет Ura.ru.
