На оздоровление Волги в Тверской области выделили более 3 млрд рублей

В ходе заседания кабмина Тверской области под руководством губернатора Игоря Руденя была утверждена региональная программа по улучшению экологического состояния реки. Программа является частью национального проекта «Экология».

До 2024 года планируется сократить объем сбрасываемых загрязненных сточных вод в два с половиной раза. На реализацию программы выделяется 3,2 млрд рублей, из них 2,3 млрд - из федерального бюджета.

Губернатор подчеркнул, что сохранение Волги для будущих поколений является ключевым с точки зрения экологии. В 2019 году в качестве первого этапа начнется реконструкция очистных сооружений города Конаково и блока биологической очистки очистных сооружений в Твери, сообщили в пресс-службе Тверской области.

