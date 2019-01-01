На Остоженке высадят более сотни новых деревьев и кустарников

На улице Остоженка в центре Москвы будет высажено более 100 новых деревьев и кустарников, сообщил столичный мэр Сергей Собянин на своём сайте.

Кроме того, и на самой Остоженке, и в близких к ней переулках будут проложены новые расширенные тротуары с гранитной плиткой и установлены новые фонари. Все коммуникации окажутся под землёй.

«А в Мансуровском и Кропоткинским пер. будут обустроены парковочные карманы для машин и зоны отдыха со скамейками», - написал Собянин.

По его словам, центром притяжение москвичей и гостей города на обновлённой улице станет сквер перед Московским государственным лингвистическим университетом. Ещё один сквер организуют на месте парковки между Мансуровским и Еропкинским переулками.

При этом, во время работ по благоустройству улица не будет полностью перекрыта. Движение автотранспорта ограничат только на части полос.

