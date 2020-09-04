На онлайн-голосование на довыборах мундепов записались более 4 тыс человек

Более 4 тысяч человек зарегистрировались на дистанционное голосование на муниципальных выборах в столичных округах Марьино и Бабушкинский. Такие цифры озвучил глава Общественного штаба по наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов. Выборы в этих двух районах Москвы состоятся в единый день голосования 13 сентября.

Для тех, кто хочет принять участие в выборах в онлайн-формате остается три дня для принятия решения. Приём заявок завершится 7 сентября. Само электронное голосование будет проходить 11 и 12 сентября. На этот раз впервые на практике испытают эффективность электронного реестра. В него избирательные комиссии будут вносить данные о получении избирателем электронного бюллетеня, досрочном голосовании.

Такая система даст возможность защитить избирательную систему от попыток двойного голосования. Члены территориальных и участковых избирательных комиссий в режиме реального времени смогут проверить, подавал ли гражданин заявку на электронное голосование. Даже если человек проголосовал досрочно, а после этого подал заявление на электронное голосование, сделать это у него не получится.

В случае, если записавшийся избиратель не реализует право электронного голосования, он может в основной день, 13 сентября прийти на участок и отдать свой голос в традиционном формате.

