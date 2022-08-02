На окраине «Битцевского леса» появится локальный рекреационный центр «Беличий дом»

На окраине «Битцевского леса» появится рекреационный центр «Беличий дом». Там обустроят комфортную среду для отдыха, прогулок и занятий спортом. Часть центра будет расположена на территории парка, также в состав «Беличьего дома» войдут два участка, где демонтировали гаражи.

Учитывая особенность особо охраняемого участка, там лишь обновят существующую инфраструктуру. Сейчас специалисты приводят в порядок прогулочные маршруты. На части дорожек заменят старый асфальт, а для устройства остальных используют экологичное покрытие — терравей. На нем не будет скапливаться вода после дождя, но при этом оно будет пропускать влагу и воздух к растениям.

— Вдоль дорожек обустроят настилы-карманы для установки скамеек, часть из которых накроют навесами, а рядом установят урны, — рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — Также выделят небольшие участки, на которых установят по одному тренажеру для занятий воркаутом. Уже приступили к обновлению детской игровой зоны, по периметру которой высадят деревья и кустарники, а ее оборудование будет выполнено преимущественно из дерева. В этой части парка преобладает хвойный лес и обитает очень много белок. Поэтому здесь появится площадка «Беличий дом». Это будет эконастил, на котором установят кормушки для белок и скамейки для отдыха. На территории в местах основного скопления людей разместят фонари и камерывидеонаблюдения.

Кроме того, на границе этого участка заменят устаревшие и аварийные мостовые переходы. Вместо них сделают эконастилы, которые органично впишутся в окружающий ландшафт.

На месте гаражей в районе улицы Академика Капицы, 18 подготовили основание для устройства большой детской площадки.

— В игровой зоне установят большой комплекс с элементами для лазания, скалодромными панелями и канатными переходами, — добавляет Сергей Мельников. — Кроме того, здесь появятся карусели, рассчитанные на малышей и детей постарше, разнообразные качели, одни из которых светящиеся. А еще комплекс с 3D канатной сеткой и тоннельной горкой, батуты и качалки. Часть территории отдадут под организацию плоскостной парковки почти на 140 машино-мест, включая пространство для маломобильных групп населения.

Вместо гаражей со стороны улицы Островитянова, 41к.1 сделают прогулочную зону. Сейчас там обустроили дорожки, вдоль них установили опоры освещения, скоро появятся лавочки, урны, камеры видеонаблюдения и небольшая парковка.

Территорию рекреационного центра дополнительно озеленят: высадят новые деревья и кустарники.

Планируется, что новый рекреационный центр «Беличий дом» снимет антропогенную нагрузку с центральной части парка и разнообразит досуг жителей.

