На одну меньше. Москва отказывается от бумажных справок по болезни для школ и детсадов

Главврач детской поликлиники №7 города Москвы Елена Кац пояснила НСН, что это нововведение позволит не потерять важную информацию и уменьшит рис технических ошибок.

«До настоящего момента выписывалось огромное количество бумажных справок, которые могли потеряться, был высокий риск технических ошибок при их выписке. Сейчас, благодаря интеграции единой цифровой платформы медицины и образования ведомств, у врача появилась возможность выдавать рекомендации по соблюдению домашнего режима в электронном виде. Информация о временной нетрудоспособности учащегося сразу попадает в электронный журнал. В результате улучшается преемственность между медработниками образовательной организации и врачами поликлиник. Обмен информацией с педагогами происходит без привлечения родителей. Всё это экономит время как медработников, так педагогов и родителей. Обеспечивается сохранность информации, содержащейся в справке», - уточнила собеседница НСН.

Отметим, что ежегодно городские поликлиники выдают около 2,5 миллионов справок по болезни ребенка.

