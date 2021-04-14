На одну меньше. Москва отказывается от бумажных справок по болезни для школ и детсадов

Главный врач детской поликлиники пояснила НСН, что прямая передача документа из поликлиники врачу образовательного учреждения исключит потерю информации и сэкономит время.

В Москве больше не будут требовать бумажные справки по болезни для школ и детсадов. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что данные о болезни школьников и воспитанников детских садов в Москве будут автоматически передаваться в электронный журнал. Градоначальник отметил, что раньше родители передавали их учителям, делали уведомления через электронный дневник - теперь этой волокиты не будет.

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Главврач детской поликлиники №7 города Москвы Елена Кац пояснила НСН, что это нововведение позволит не потерять важную информацию и уменьшит рис технических ошибок.

«До настоящего момента выписывалось огромное количество бумажных справок, которые могли потеряться, был высокий риск технических ошибок при их выписке. Сейчас, благодаря интеграции единой цифровой платформы медицины и образования ведомств, у врача появилась возможность выдавать рекомендации по соблюдению домашнего режима в электронном виде. Информация о временной нетрудоспособности учащегося сразу попадает в электронный журнал. В результате улучшается преемственность между медработниками образовательной организации и врачами поликлиник. Обмен информацией с педагогами происходит без привлечения родителей. Всё это экономит время как медработников, так педагогов и родителей. Обеспечивается сохранность информации, содержащейся в справке», - уточнила собеседница НСН.

Отметим, что ежегодно городские поликлиники выдают около 2,5 миллионов справок по болезни ребенка.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
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