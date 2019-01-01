На очередной митинг на Трубной пришли сто человек вместе с журналистами
На очередную несогласованную акцию несистемной оппозиции на Трубной площади в среду вечером пришло около ста человек. При этом сообщается, что около 50 из них – журналисты и блогеры.
Очередной митинг вновь проводится в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы от оппозиции, включая Илью Яшина, Любовь Соболь и Юлию Галямину. Оппозиционеры требуют в нарушение избирательного законодательства зарегистрировать их на выборах, несмотря на решения избирательных комиссий.
Напомним, в первый день в митинге и незаконном шествии с попыткой штурма Мосгоризбиркома участвовало до тысячи человек. В понедельник на Трубную площадь вышли до 500 сотрудников штабов кандидатов. Во вторник не пришел никто.
В понедельник, несмотря на то, что сотрудники Яшина устроили драку с членами движения «СЕРБ», полиция задержала только пострадавших.
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