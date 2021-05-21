На объектах ЖКХ в Ростовской области пройдут тренировки после ЧП под Таганрогом

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил организовать тренировки с участием сотрудников предприятий ЖКХ после ЧП, случившегося на очистных сооружениях под Таганрогом и унесшего жизни десяти сотрудников водоканала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора.



Будут проведены комплексные тренировки персонала, в них включат отработку соблюдения мер безопасности во время проведения ремонтных работ. Также сообщается, что глава региона провел экстренное совещание с участием представителей Минстроя России. На повестке было устранение аварии на очистных сооружениях.

Агентство со ссылкой на областное министерство ЖКХ передает, что работы по устранению аварии проводит ремонтная группа из 30 человек. Губернатор отметил, что проблем с обеспечением Таганрога водой нет.

