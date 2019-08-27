На МЦК перестали ходить поезда по часовой стрелке

Движение поездов на Московском центральном конце (МЦК) приостановлено по часовой стрелке. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу московского метрополитена.

Отмечается, что это связано с техническими причинами. В настоящее время специалисты работают над восстановлением движения. Время запуска движения не называется.

При этом затруднений в движении поездов против часовой стрелки нет.

