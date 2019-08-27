На МЦК перестали ходить поезда по часовой стрелке
27 августа22:43
Движение поездов на Московском центральном конце (МЦК) приостановлено по часовой стрелке. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу московского метрополитена.
Отмечается, что это связано с техническими причинами. В настоящее время специалисты работают над восстановлением движения. Время запуска движения не называется.
При этом затруднений в движении поездов против часовой стрелки нет.
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ФОТО: twitter.com/MetroOperativno
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