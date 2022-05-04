На Москву обрушился майский снегопад
В Москве в среду днем начался первый майский снегопад, сообщения о котором приходят от очевидцев из разных районов города.
Утром в столице был сильный кратковременный дождь, потом выглянуло солнце, а днем с неба неожиданно посыпались крупные хлопья снега.
В эти минуты снегопад уже закончился, при этом тучи разошлись и небо над Москвой вновь стало голубым.
Кроме того, майский снегопад внезапно обрушился утром 4 мая на Тверь, пишет «КП». Снегопад был сильным, но продолжался 10-15 минут, после чего вновь выглянуло солнце.
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