На Москву обрушился майский снегопад

В Москве в среду днем начался первый майский снегопад, сообщения о котором приходят от очевидцев из разных районов города.

Утром в столице был сильный кратковременный дождь, потом выглянуло солнце, а днем с неба неожиданно посыпались крупные хлопья снега.

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В эти минуты снегопад уже закончился, при этом тучи разошлись и небо над Москвой вновь стало голубым.

Кроме того, майский снегопад внезапно обрушился утром 4 мая на Тверь, пишет «КП». Снегопад был сильным, но продолжался 10-15 минут, после чего вновь выглянуло солнце.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
ТЕГИ:Майские ПраздникиМоскваСнегопад
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