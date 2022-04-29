«Холодок за ворот»: Вильфанд предупредил о ночных заморозках и солнечных днях в мае
Жителей центральной части РФ на майские праздники ждут солнечные дни и ночные заморозки, предупредил в эфире НСН синоптик Роман Вильфанд.
Погода в Москве на майские праздники будет прохладной, но солнечной, приободрил жителей региона научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Ближайшие ночи прогнозируются заморозки, причем заметные, до 3-4 градусов со знаком минус. Можно печалиться, что погода холоднее нормы на четыре градуса в первые майские праздники. Но дневные температуры будут около 10 градусов, и будет солнце, оно всегда создает ощущение радости, а тут еще не будет сильного рассеивания. Солнце, как это ни странно, может привести к тому, что человек может обгореть. Интенсивность солнечных лучей в начале мая такая же, как в середине августа. Воздух, как хорошо известно, толерантен к солнечным лучам, а твердое тело, в том числе почва, воспринимает тепло. Ветровой режим будет слабенький, поэтому, может быть, днем будет и тепло. Это значит, что можно с удовольствием проводить время на улице, за городом. Конечно, не в шортах и в футболках», - рассказал Вильфанд.
При этом подобная погода не является редкостью для мая в московском регионе.
«Я уже говорил, что такая ситуация не редкая. Вспомните песню "Москва майская" Лебедева-Кумача: "Холодок бежит за ворот, Шум на улицах сильней". То есть заморозки первого мая - это нормальная ситуация. Но на вторую половину майских праздников прогноз сделать нелегко. На 9 мая традиционно рассеивают облака, если погода сложная. Даже предварительно сказать сейчас нельзя, это очень ответственный прогноз», - предупредил синоптик.
Ранее ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в центральной части России в начале мая ожидается похолодание.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 710 / сут.
Умерли
376 тыс.+161 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 041 / сут.
- Центробанк снизил ключевую ставку до 14%
- Грузия заполнила первую часть анкеты по вступлению в Евросоюз
- Силуанов: Дефицит бюджета России в 2022 году составит около 1% ВВП
- В Киеве погибла журналистка «Радио Свобода» Вера Гирич
- Токаев и Путин обсудили торгово-экономическое сотрудничество
- Датская Ørsted не будет платить за российский газ в рублях
- Голикова: Число зарегистрированных безработных в РФ составляет 681 тыс.
- СМИ: Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и десятки БМП
- По программе детского кешбэка куплено 208 тыс. путевок
- Токаев назвал провокацией «языковые патрули» в Казахстане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru