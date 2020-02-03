На Москву надвигаются десятиградусные морозы
В течение наступившей недели в столичном регионе ожидается до -10°C. Как пишет РИА Новости, об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Кроме того, по словам специалиста, в регионе прогнозируются резкие перепады атмосферного давления. Уже утром 5 февраля столбик термометров днём могут опуститься до минус семи градусов. Днём прогнозируется десять градусов мороза. В Подмосковье днем обещают -8°C, в тёмное время суток -13°C, отмечает Газета.ру.
Также специалисты подчёркивают, что кроме того, к выходным температура приблизится к климатической норме для этих чисел февраля и составит примерно минус 9 градусов.
Ранее НСН писала, что Гидрометцентр назвал регионы, где в феврале ожидается избыток осадков. Это Центральное Черноземье, в Красноярский и Приморский края, Забайкалье и юг Хабаровского края. В этих регионах прогнозируется мокрый снег или дождь. На остальных территориях Хабаровского края и Якутии будет дефицит осадков.
По данным синоптиков, в среднем на территории страны количество осадков в этом месяце будет близким к норме.
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