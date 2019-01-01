На Москву надвигается похолодание

Жителям столицы рекомендовали приготовиться к похолоданию. Как пишет АГН Москва, начиная с четверга, в регионе установится сухая и солнечная погода. Однако при этом столбики термометров будут ползти вниз. В центре погоды «Фобос» заявили, что в темное время суток в Москве и области будет около трёх градусов тепла. Максимальная температура днём – 20 градусов выше ноля.

Между тем, дожди в столичном регионе прекратятся в ночь на 16 мая, а в ближайшие полтора дня в мегаполисе выпадет треть месячной нормы осадков. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее НСН писала, что в Гидрометцентре рассказали, каким будет в России лето 2019 года. По прогнозам синоптиков, оно ожидается теплее обычного, пишет «Российская газета». В частности, среднемесячная температура в июне может превысить норму на востоке Южного и на юге Приволжского федеральных округов, на северо-востоке Урала и севере Сибири, западе Якутии и в Приморье.

