На москвичку, выволоченную из МФЦ полицейским, завели дело «за укус»

Женщина, покусавшая сотрудника МВД в одном из многофункциональных центров в Москве, стала фигуранткой уголовного дела. Её обвиняют по статье о применении насилия в отношении представителя власти, сообщает «Новая газета» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Факт возбуждения дела подтвердил изданию адвокат Олег Ярошик.

Речь идёт о москвичке Валентине Муженской, которую сотрудники полиции в июне выволокли из МФЦ на улице Куусинена на севере столицы за отказ надеть маску. В пресс-службе МВД тогда утверждали, что женщина не выполняла в МФЦ санитарные правила, «вела себя неадекватно», «несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции» и укусила его коллегу.

Между тем, на видеозаписи этого инцидента видно, как двое сотрудников МВД применяют насилие к посетительнице МФЦ, скручивают ей руки, после чего она теряет сознание. Несмотря на такое состояние, полицейские протащили женщину по полу и асфальту до служебного автомобиля, не реагируя на протесты случайных свидетелей.

Сама пострадавшая утверждала , что 25 июня во время посещения МФЦ Хорошевского района почувствовала себя плохо, её тошнило. Женщина спустила маску и надела ее назад по просьбе сотрудников центра. После этого те вызвали полицейских. По словам Муженской, врачи зафиксировали у нее синяки, ушибы и ссадины на руках и ногах.

Муженская - мать четырёх детей. Она пришла в МФЦ за оформлением социальной выплаты. В это время в машине её ждали двое младших детей: дочь и сын.



