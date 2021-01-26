На московских улицах установлено 4 тыс. больших и малых световых конструкций

В Москве к новогодним праздникам установили 4 тыс. больших и малых световых конструкций. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном блоге.

«Больших фестивалей в этом году не было, но всех, кто в эти праздничные дни выходит погулять по вечерней Москве, город встречает океаном тепла и света: 4 тыс. больших и малых световых конструкций создают праздничное настроение», - сообщается в блоге.

Световые тоннели, навесы из гирлянд и световые арки украсили Тверскую, Пушкинскую, площадь Революции, Камергерский, Газетный пер. и Новопушкинский сквер. На Поклонной горе вновь зажигает огни 20-метровый «Новогодний шар». Кроме того, впервые после окончания реставрации к Новому году был украшен Северный речной вокзал.

«И, конечно, какой же праздник без новогодних елок. Самая красивая «Елка-шатер» по традиции украшает Лубянскую площадь. С Новым годом, друзья!», - написал мэр.

