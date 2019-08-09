Первые иски по возмещению ущерба от протестных акций в Москве поданы к участникам этих событий, в отношении которых возбуждены уголовные дела по статье об организации массовых беспорядков. Истцами выступили предприятия «Мосгортранс» и «Автомобильные дороги». Первые требования выдвинуты на сумму в 12,5 млн рублей, общий же ущерб, понесенный коммерческими и некоммерческими учреждениями оценивается более чем в 100 млн рублей. В связи с отказом в регистрации ряда кандидатов на предстоящих выборах в Мосгордуму 27 июля в столице прошла несогласованная правительством города акция, 3 августа – еще одна. В результате было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков. Между тем, в субботу, 10 августа, в Москве вновь состоится митинг, но уже согласованный.

Запрос на правду и справедливость в обществе очевиден, но на митингах правды не сыскать. Так в эфире НСН прокомментировала предвыборные акции известная российская рок-певица Ольга Кормухина.