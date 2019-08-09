На митингах правды не сыскать
Ольга Кормухина о протестных акциях в Москве.
Первые иски по возмещению ущерба от протестных акций в Москве поданы к участникам этих событий, в отношении которых возбуждены уголовные дела по статье об организации массовых беспорядков. Истцами выступили предприятия «Мосгортранс» и «Автомобильные дороги». Первые требования выдвинуты на сумму в 12,5 млн рублей, общий же ущерб, понесенный коммерческими и некоммерческими учреждениями оценивается более чем в 100 млн рублей. В связи с отказом в регистрации ряда кандидатов на предстоящих выборах в Мосгордуму 27 июля в столице прошла несогласованная правительством города акция, 3 августа – еще одна. В результате было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков. Между тем, в субботу, 10 августа, в Москве вновь состоится митинг, но уже согласованный.
Запрос на правду и справедливость в обществе очевиден, но на митингах правды не сыскать. Так в эфире НСН прокомментировала предвыборные акции известная российская рок-певица Ольга Кормухина.
«Мне есть, что сказать по поводу митингов. Я в 93 году была на всех баррикадах. Говорила с одной стороной, с другой стороной, видела пули, которые летели с двух сторон в тех людей, которые стояли там. Для меня была трагедия увидеть свой народ, который пошел стенка на стенку не за свои интересы. Это было видно невооруженным глазом. Я – человек взрослый, я давно живу на этом свете, я посмотрела всяких-разных деятелей. И чиновники бывают разные. И власть имущие бывают тоже разные. Но то, что у нас в обществе есть глобальный запрос на правду и справедливость, это действительно так. Вот только лежит она, эта правда и справедливость, не на баррикадах».
Рецепты и для избирателей и для кандидатов на выборные должности просты и лежат на поверхности, - напомнила Ольга Кормухина
«Вот, например, народ во Владимирской области воспротивился и не переизбрал губернатора. Что мешает остальным? Но вы только смотрите, кого вы избираете. Ведь от вас же не прячут. Например, девушка, девица, которая ворвалась… Это неадекват. Я за нее голосовать не буду. Нормальный человек должен прийти ко мне и рассказать свою программу… Вот часто говорят там: «Вот, типа, певцы, артисты, что они лезут в политику?». Вы знаете, когда я думаю о политике, я думаю о том, в какой стране будет жить моя дочь. Я ее воспитывала не для того, чтобы какие-нибудь маргиналы, у которых нет никаких целей в жизни, им побузить – как нефиг делать, понимаете, я не хочу, чтобы моя жизнь зависела от них. Вот моя позиция».
Одного согласованного митинга 10 августа организаторам показалось мало. Решили пригласить музыкантов – вопреки тому, что это стало бы нарушением законодательства. А, кроме того, вновь появились призывы к так называемым «мирным прогулкам» после согласованного митинга. Следственный комитет уже предупредил, что за такие призывы может последовать уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.
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