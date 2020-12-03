На латвийских журналистов завели уголовные дела из-за сотрудничества с МИА «Россия сегодня»
Сотрудников порталов Baltnews и Sputnik Латвия обвинили в нарушении режима санкций Евросоюза, против них возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Журналистам предъявили обвинения из-за сотрудничества с МИА «Россия сегодня». По версии властей Латвии, Литвы и Эстонии, на международное агентство распространяются санкции, введённые в 2014 году против гендиректора «России сегодня» Дмитрия Киселева.
Сообщается, что у журналистов прошли обыски, в ходе которых были изъяты техника и средства связи. Кроме того, латвийские власти допросили обвиняемых и взяли с них подписку о неразглашении.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru