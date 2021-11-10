На Кубани привитым от COVID-19 студентам выделят материальную поддержку
Кубанский государственный университет выплатит материальную поддержку каждому студенту, который полностью прошёл вакцинацию до 12 ноября. Об этом говорится в приказе ректора, опубликованном на сайте вуза.
Выплату в размере одна тысяча рублей получит каждый студент очной формы обучения, который успел поставить два компонента вакцины от коронавируса до 12 ноября. Также ректор поручил деканам факультетов выделить таким студентам два дополнительных дня, свободных от посещения вуза.
До середины декабря полную вакцинацию должны пройти не менее 80% студентов очной формы обучения Кубанского государственного университета, отмечается в приказе.
По данным операционного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе с начла пандемии подтвердили 84 568 случаев коронавируса. Выздоровели 59 тыс. человек, около 8 тыс. умерли.
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