На Крымском мосту сомкнули рельсы
Строители завершили укладку звеньев из шпал и рельсов на первом пути Крымского моста. В этом направлении поезда будут ходить с полуострова на материк. Путь прокладывался с двух берегов Керченского пролива. На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев – «Тамань» и «Керчь». 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал было уложено для создания колеи длиной 19 километров, сообщает Крымское информационное агентство.
На втором железнодорожном пути моста еще предстоит уложить 7 километров рельсошпальной решётки. Рельсы и шпалы собираются в 25-метровые звенья на берегу и перевозятся на мост путеукладочными кранами на специальных платформах. Из звеньев формируются участки пути длиной по 440 метров.
Синхронно с мостом строятся подходы. Со стороны Крыма это двухпутная дорога линейной длиной 18 километров, которая свяжет мост с железнодорожной сетью на полуострове через станцию Багерово. Вместе с трассой возводится новая станция Керчь-Южная. На другом берегу Керченского пролива, со стороны Тамани, железнодорожники ведут к мосту двухпутный участок пути длиной 40 км. На подходе строится станция Тамань Пассажирская с вокзалом вместимостью до 50 человек и двумя парками путей – грузовым и пассажирским.
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