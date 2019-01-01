На Крымском мосту сомкнули рельсы

Строители завершили укладку звеньев из шпал и рельсов на первом пути Крымского моста. В этом направлении поезда будут ходить с полуострова на материк. Путь прокладывался с двух берегов Керченского пролива. На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев – «Тамань» и «Керчь». 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал было уложено для создания колеи длиной 19 километров, сообщает Крымское информационное агентство.

На втором железнодорожном пути моста еще предстоит уложить 7 километров рельсошпальной решётки. Рельсы и шпалы собираются в 25-метровые звенья на берегу и перевозятся на мост путеукладочными кранами на специальных платформах. Из звеньев формируются участки пути длиной по 440 метров.