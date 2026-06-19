На круглом столе в Госдуме призвали запретить онлайн-продажу алкоголя

Круглый стол «Цифровая среда и безопасность детства: вызовы, риски и пути защиты» состоялся 18 июня в Государственой Думе. Мероприятие было организовано Социал-демократическим союзом женщин России под председательством экс-сенатора Ольги Епифановой. В нем приняли участие представители женских общественных организаций, а также эксперты по семейной и демографической политике.

Основной темой круглого стола стала защита репродуктивного здоровья и традиционных ценностей в свете новых цифровых угроз.

Среди участников форума — профессор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России Юлия Зворыкина, профессор Александр Ильинский, управляющий отделением Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов, клинический психолог Алина Бабкина и генеральный директор образовательного центра «Вилена Клуб» Ольга Вилкова. Все они выступили с докладами.

Среди тех вызовов, которые называют наибольшее опасение, эксперты назвали бесконтрольное распространение товаров с маркировкой 18+ в интернете. В частности, категорически против онлайн-продаж алкоголя выступил председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев. По его мнению, это прямая атака на будущее страны. Корнеев отметил, что цифровизация не должна способствовать разрушению здоровья нации.

«Особую озабоченность вызывает риторика некоторых виноделов, которые с недавних пор начали вновь агрессивно лоббировать легализацию онлайн-продаж и продвигать ее на всех уровнях. Яркий пример – недавние заявления на ПМЭФ владельца винодельческой компании “Абрау-Дюрсо” Бориса Титова, который с искренним сожалением отметил, что молодежь “перестала пить”, и призвал “омолаживать” аудиторию потребителей», — возмутился Корнеев, напомнив, что общее потребление алкоголя в России за последние годы снизилось почти вдвое — до 7,8 литра на человека.

Позицию Корнеева поддержали и другие участники круглого стола. По общему мнению, она логично продолжает дискуссии, начатые на IX Гиппократовском медицинском форуме. Участники мероприятия назвали недопустимой онлайн-торговлю вейпами, энергетиками, табаком и алкоголем. По их словам, непродуманное внедрение цифровых сервисов обесценит позитивные результаты последних лет по снижению потребления алкоголя.

Эксперты призвали полностью запретить на федеральном уровне дистанционную продажу алкоголя без каких-либо исключений.

