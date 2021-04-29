На Красной площади завершилась первая ночная репетиция парада Победы

Первая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве. Об этом в четверг сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Ранее сайт мэра Москвы передавал, что для подготовки к параду в центре Москвы ограничили движение на нескольких центральных улицах.

В репетиции приняли участие 37 пеших расчетов. Общее число участников составило более 12 тысяч человек.

Кроме того, в параде будут задействованы 190 единиц военных машин и спецтехники. Это танки Т-34, Т-14, новейшие бронеавтомобили семейства "Тайфун" и многие другие.

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ФОТО: Евгений Биятов//РИА Новости
ТЕГИ:МоскваПарад Победы
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