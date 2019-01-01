На конкурс «Цифровой прорыв» подали заявки более 50 тыс. человек

За неделю число потенциальных участников конкурса возросло на 20 тысяч, рассказали «ФедералПресс» в АНО «Россия – страна возможностей». Всего на конкурс «Цифровой прорыв» на сегодняшний день заявилось более 50 тыс. человек. Как сообщили организаторы, наибольшее число заявок поступило из Москвы и Петербурга.

«Мы рады видеть такой позитивный отклик от специалистов со всей России – заявочная кампания не сбавила оборотов даже в дни майских праздников. Впереди еще несколько выходных, праздничных дней, и мы надеемся после них приветствовать еще одну волну новых участников», – отметил руководитель проекта Олег Мансуров.

Заявочная кампания «Цифрового прорыва» продлится до 12 мая.

«Цифровой прорыв» – крупнейший кадровый ИТ-конкурс страны. Об этом рассказал заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

«Мы видим, что интерес к проекту проявляют и начинающие карьеру молодые специалисты, и команды с богатым профессиональным опытом», – сказал Даванков.

Организаторы подчеркнули, что победители конкурса смогут запустить собственный бизнес, получить работу в крупных компаниях и грант на развитие своего проекта. Кроме того, лучшим финалистам вручат денежный приз в размере 500 тыс. рублей и грант на обучение «Мастерской управления «Сенеж».



