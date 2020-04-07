На конкурс президентских грантов подано рекордное число инициатив

На конкурс президентских грантов подано рекордное количество проектов - более 11 тысяч. Прием заявок на второй конкурс на предоставление грантов 2020 года был завершен в понедельник, 6 апреля, сообщили НСН в Фонде президентских грантов.

Там отметили, что впервые их число превысило 11 тысяч. Предыдущий рекорд (9 843 проекта) был поставлен на втором конкурсе в 2018 году.

В нынешнем году более 2,5 тысяч организации участвуют в конкурсе впервые. Заявки поступили из всех регионов России. Лидерами помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стали Белгородская область – 460 заявок, Волгоградская область (415) и Республика Башкортостан (415).

Большинство представленных инициатив касаются вопросов охраны здоровья, сохранения исторической памяти и социальной поддержки граждан.

Все заявки на участие в конкурсе были поданы, не выходя из дома. Большинство проектов рассчитаны на сумму от 500 тысяч до 3 млн рублей.

Итоги конкурса будут подведены в июне, а с 1 июля 2020 года фонд начнет финансирование победивших проектов. Фонд конкурса составляет более 3,5 млрд рублей, которые распределят между лучшими проектами некоммерческих организаций.









