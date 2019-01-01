На конкурс по выборам главы Копейска не поступило ни одной заявки

В конкурсную комиссию, занимающуюся отбором кандидатов на пост главы Копейского городского округа, не поступало ни одной заявки. Об этом сообщает Znak.com. Источник ссылается на слова председатель собрания депутатов Копейска Владимира Емельянова, который сообщил, что пока люди лишь интересуются этим процессом, но документы не несут. Между тем, приём заявок завершается в понедельник.

Согласно регламенту, до 21 мая будет проходить проверка предоставленных документов. Позже пройдут два заседания комиссии. А внеочередная сессия депутатов, которым предстоит проголосовать за кандидатов на пост главы Копейска, состоится 14 июня.

Напомним, Копейск остался без мэра в марте текущего года, когда пост по собственному желанию покинул Владимир Можин.

Между тем, сегодня о небольшом городе Копейск узнали не только в России, но и за ее пределами. В информационное поле он просочился благодаря визиту в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына. Из-за опечатки или автозамены в сообщениях некоторых СМИ «корейский» полуостров превратился в «копейский».

